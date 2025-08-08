Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gözaltı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 25 Temmuz-7 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 67,05 gram sentetik kannobinoid, 218,49 gram skunk, 109,65 gram eroin, 1 gram kokain, 29 sentetik ecza hap, 79,15 gram esrar ve 2,01 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 34 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.