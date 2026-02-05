Haberler

Van'da geçen ay 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 224 kilo 745 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik olarak yapıldı.

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi, 138 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen ay "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 172 kilo 22 gram skunk, 25 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 24 kilo 387 gram eroin, 2 kilo 87 gram esrar, 719 gram afyon sakızı, 95 gram bonzai ve 4 bin 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 138 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Taksi beni sevmiyor' dedi, durağı talan etti

Tek kelimeyle deliye döndü! "Taksi beni sevmiyor" deyip durağı dağıttı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı