Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphesiyle 11 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 5 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 3-9 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel