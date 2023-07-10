Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphesiyle 11 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 5 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.