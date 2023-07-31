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Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Van'da geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 24-30 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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