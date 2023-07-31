Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Van'da geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 24-30 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel