Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.