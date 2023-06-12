Van'da terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 5-11 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.