Üye Girişi
Haberi Paylaş
Van'da terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 5-11 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

PKK Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title