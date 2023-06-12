Van'da terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 5-11 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel