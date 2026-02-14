Haberler

Van'da toprak kayması sonucu çöken tandır evinin enkazında kalan 2 kişi yaralandı

Van'da toprak kayması sonucu çöken tandır evinin enkazında kalan 2 kişi yaralandı
Van'ın Çatak ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu bir tandır evi çöktü. Enkaz altında kalan kadın ve torunu yaralandı. Ekipler, yaralıları hastanelere sevk etti.

Van'ın Çatak ilçesinde toprak kayması sonucu çöken tandır evinin enkazı altında kalan kadın ile torunu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu tepenin yamacında bulunan tandır evi çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından enkazdan yaralı çıkarılan Haliya (54) ile torunu Bahtiyar Batur (6), Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde önlem alan ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
