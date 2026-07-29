Haberler

Van'da tahrip edilen tarihi kilise ve mezarlık için koruma çalışması başlatıldı

Van'da tahrip edilen tarihi kilise ve mezarlık için koruma çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, define avcılarının tahrip ettiği Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığı için çalışma başlattı.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, define avcılarının tahrip ettiği Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığı için çalışma başlattı. Hazırlanacak raporun belediye meclisine sunulmasının ardından, alanın koruma altına alınmasına yönelik somut adımlar atılacağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kent Tarihine Uygun İsim Araştırma Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Sarmaç (Kopanis) Mahallesi'nde bulunan ve kaçak kazılar nedeniyle zarar gören Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığında incelemelerde bulundu. Saha çalışmaları kapsamında komisyon üyeleri mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgedeki tarihi yapıların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Alanda yapılan incelemelerde kaçak kazılar sonucu oluşan tahribat yerinde tespit edilirken, vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi.

KENT GENELİNDE KAPSAMLI BİR KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİ HAZIRLANACAK

Komisyon üyeleri, amaçlarının yalnızca Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ve mezarlığını koruma altına almak olmadığını, Van genelindeki diğer tarihi kilise ve mezarlıkların da tespit edilerek kayıt altına alınmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda kent genelinde kapsamlı bir kültürel miras envanteri hazırlanması ve kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik toplumsal ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. İncelemeler sonucunda hazırlanacak raporun önümüzdeki ay İpekyolu Belediye Meclisi'nin gündemine sunulacağı, meclis değerlendirmesinin ardından kilise ve mezarlığın koruma altına alınmasına yönelik somut adımların atılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

Acun'un sırrı ortaya çıktı
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası

Sağlık ocağında eşkıyalık yapan doktora ödül gibi ceza
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var