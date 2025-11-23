Haberler

Van'da Silahlı Tartışma: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir avukat ve ağabeyi gözaltına alındı.

Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahipleri ile avukat B.K. ve ağabeyi S.K. arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine otelin sahibi N.Ö. ile oğlu vuruldu.

Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu avukat B.K. ile ağabeyi S.K.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
