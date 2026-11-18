Van'da sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce besiciler ve sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'da geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı. Erek Dağı'nın zirvesi ve yüksek tepeler beyaza bürünürken kar ve sis nedeniyle Kurubaş Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, kent merkezinde ise yollarda su birikintileri oluştu.
Van'da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.
Kentte geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Erek Dağı'nın zirvesi ile çevredeki yüksek tepelerin beyaza büründüğü kentte, yüksek kesimlerde küçükbaş hayvanlarını otlatırken kara yakalanan besiciler zor anlar yaşadı.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA