Van'da trafik kazasında ölen çift ile bebeklerinin cenazesi Hakkari'de toprağa verildi

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan korkunç kazada, Nazmi ve Zehra Atsız çifti ile 6 aylık bebekleri Fatma Atsız hayatını kaybetti. Cenazeleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden çift ile 6 aylık bebeklerinin cenazesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Van-Bitlis kara yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nazmi Atsız, eşi Zehra Atsız ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 aylık bebekleri Fatma Atsız'ın cenazeleri, yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyüne götürülen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, belediye başkanları, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Olay

Van-Bitlis kara yolunda dün otomobil ile tırın çarpıştığı kazada Nazmi Atsız, eşi Zehra Atsız kaza yerinde, çiftin 6 aylık bebekleri Fatma Atsız ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
