Van'da otelin restoran kısmında yangın paniği

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, müşterilerin tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoran kısmında çıkan yangın endişe yarattı. Müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokak'ta bulunan bir otelin restoran kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında restoranda bulunan müşteriler dışarı çıkarıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin bulunduğu sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekip, önlem aldıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından restoran kısmının üst katındaki yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
