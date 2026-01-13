Haberler

Van'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Van'ın Muradiye, Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimde aksaklıklar yaşanmakta.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Muradiye, Çaldıran ve Başkale kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle üç ilçedeki tüm okullarda taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çatak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
