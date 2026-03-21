Van'da Nevruz Bayramı kutlandı

Van'da 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, nevruz ateşini yaktı, demir dövdü.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da ateşin üzerinden atladı, halaylar çekerek Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Programda konuşan Vali Balcı, nevruzun binlerce yıllık tarihi geçmişi olan kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her yıl 21 Mart'ta baharın başlangıcını müjdeleyen, aynı zamanda bolluğun ve bereketin sembolü olan nevruzun bahar bayramı olarak kutlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Tabiatın yeni güne uyanışı ile umut dolu başlangıçların sembolü olan nevruz, Asya'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'dan Anadolu'ya kadar ortak kültürümüzün ayrılmaz bir öğesi olarak günümüze kadar ulaşmıştır. İçerdiği güçlü anlamlarla eşsiz bir kültür mozaiğine sahip olan ülkemizde de yüzyıllardır birlik ve beraberlik duyguları içinde kutladığımız nevruzun değişmeyen özü toplumların sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde hayatı her yönüyle paylaşabilme iradesidir."

Etkinliğe katılanlara ayran aşı ve lokum ikram edilen program, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve etkinliklerle devam etti.

Programa, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.