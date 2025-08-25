Van'da Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 AAH 389 plakalı minibüs, Van-Erçiş kara yolu Göllü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
