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Van Kültür Yolu Festivali kültür ve sanat etkinlikleriyle sürüyor

Van Kültür Yolu Festivali kültür ve sanat etkinlikleriyle sürüyor
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Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara yönelik 'Toti ile Poti' tiyatro oyunu, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi ve filografi atölyesi gibi etkinlikler yer alıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10. durağı Van'da, çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanat programları vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Toti ile Poti" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. İki sevimli karakterin kasabadaki macerasını konu alan oyun, çocukları güldürürken, dostluk, paylaşma ve sanat üzerine eğitici mesajlar verdi.

Toti ile Poti'nin dostluklarını ve serüvenlerini sahneye taşıyan tiyatro oyununda, dans, müzik ve görsel unsurlar kullanıldı.

Van Müzesi'nde izlenime sunulan " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı'nın kutsal emanetlere verdiği önemi yansıtan sergide, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserler yer alıyor.

Hüsnühat eserleri, Kabe örtüleri, surre keseleri ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının da bulunduğu sergide, toplam 57 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergi, Osmanlı'nın kutsal emanetlere ilişkin köklü mirasını gözler önüne seriyor.

Festival etkinlikleri kapsamında Van Müzesi'nde düzenlenen Filografi Atölyesi'ni ziyaret edenler, çivi ve tel kullanılarak yapılan geleneksel süsleme sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

El emeği ve sabır gerektiren filografi sanatını yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, ahşap yüzeyler üzerinde oluşturdukları desenlerle bu geleneksel zanaatı uygulamalı deneyimliyor.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
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