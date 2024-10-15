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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin 18 Günlük Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'den bu yana kayıp. Arama çalışmalarına Van Valiliği koordinatörlüğünde özel ekipler, sahil güvenlik ve jandarma katılıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor.

Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

Tüm imkanları seferber eden, teknolojik imkanları kullanan ekipler, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol ederek kayıp öğrenciyi bulmak için çaba gösteriyor.

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin 18 Günlük Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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