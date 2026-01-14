Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Yaşlıkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile kadın, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaşlıkavak Mahallesi'ne bağlı Garip mezrasında gece rahatsızlanan 40 yaşındaki Şükran Temur'un yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Mahalleye yönlendirilen sağlık ekipleri, kapalı yolda ilerleyemeyince Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 5 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Hasta, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Karla mücadele ekipleri Başkale, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde de yolda kalan vatandaşların yardımına yetişti, Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi'nde kara saplanan ambulansı kurtardı.