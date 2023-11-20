Van'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

VAN - Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte üç günden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipiden dolayı görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşıyor.

Öte yandan kar yağışı Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de etkili oluyor. Sürücülerin yolda kalmamaları için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, her iki geçitte de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.