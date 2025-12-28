Haberler

Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışını Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) anlık olarak izleyerek olumsuz durumlara müdahale ediyor. Riskli noktalar sürekli kontrol altında tutuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AKOM'da özellikle kent merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklar kameralarla sürekli kontrol ediliyor.

Bu kapsamda, risk tespit edilen noktalara ilişkin bilgiler ilgili birimlere aktarılarak gerekli müdahalelerin yapılması sağlanıyor.

AKOM koordinasyon ekibi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve VASKİ ile diğer ilgili birimlerle koordineli çalışarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çaba gösteriyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Haberler.com

