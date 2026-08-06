Halı pazarlığında halay kareografisi

Van'da bir halı mağazasına giden işitme engelli müşteri ile mağaza sahibinin yaptığı pazarlık sırasında çektikleri halay güvenlik kamerasına yansıdı.

İpekyolu ilçesindeki halı mağazasına giden işitme engelli kişi, beğendiği halı için mağaza sahibi Hamit Taşkıran'dan indirim yapması talebinde bulundu.

Yaptıkları işaretlerle birbirleriyle iletişim kurmaya çalışan mağaza sahibi ile müşterisi indirim konusunda anlaşınca mağaza içinde halay çekmeye başladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ikilinin yaşadığı neşeli anlar izleyenleri gülümsetti.

Taşkıran, basın mensuplarına, mağazaya ilk kez gelen müşterisinin pazarlık sırasında halay figürleri sergilediğini söyledi.

Sıkı bir pazarlık yaptıklarını belirten Taşkıran, "Bizi orta noktada buluşturan şey halay oldu. Parmağımı uzattım, o da kabul etti. Halay çektikten sonra ortam yumuşadı ve ürünü onun istediği fiyata verdik." dedi.

Halay sürecinin kendiliğinden geliştiğini anlatan Taşkıran, "Videoyu sosyal medyada paylaştık ve kısa sürede çok geniş kitlelere ulaştı. Böyle bir ilgi beklemiyordum. İşitme engelli birçok kişi bana ulaştı. Video sayesinde ne kadar çok işitme engelli birey olduğunu fark ettim. Bana gelen mesajların büyük bölümü onlardandı. Bir şekilde onlarla anlaşabiliyor olmak ve onları mutlu etmek beni de mutlu etti. İşitme engelli bireyler de toplumun diğer fertleri gibi hayatın içinde yer alıyor. Bu konuda farkındalığın artırılması ve işaret dili eğitiminin daha yaygın hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA