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Van'da hastane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganın rastgele açtığı kurşunların isabet ettiği hastane görevlisi Emrah Budak da kurtarılamadı.

Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan hastane görevlisi Emrah Budak hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'e yükseldi.

HASTANEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ CAN VERDİ

Van'ın Erciş ilçesinde dün gece, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan A.T., sağlık kontrolü için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Ayrıca, saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hastaneye tedavi için gelen hastane yönlendirme personeli Emrah Budak yaralandı. Ağır yaralanan hastane yönlendirme personeli Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Van'da hastane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Silahlı saldırıyı düzenleyen G.D. isimli şahıs, polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından Van Valisi Ozan Balcı, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı tüm detaylarıyla olayın incelendiğini belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Vali Balcı, "Bu kişilerin polise başvurmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 'kasten yaralama, darp ve cebir' iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de şüpheli bulunan kişi adliye intikal ettirilmek üzere polis tarafından kontrol amacıyla hastaneye getiriliyor ancak hastane girişinde husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir işçi kardeşimiz, sağlık çalışanımız ağır yaralandı" dedi.

Van'da hastane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Vali Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında" diye konuştu.

Vali Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti.

Van'da hastane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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