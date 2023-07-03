Üye Girişi
Haberler
Van'da Gürültü Kirliliğine Sebep Olan İşletmeler Denetlendi

Van'da Gürültü Kirliliğine Sebep Olan İşletmeler Denetlendi

Güncel Haberler

Van'da, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler denetlendi. Van Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Gölü Liman Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, tekne turu düzenleyen işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler hakkında cezai işlem yapıldı.

Van'da, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler denetlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Gölü Liman Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, tekne turu düzenleyen işletmelere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler hakkında cezai işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title