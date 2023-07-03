Van'da Gürültü Kirliliğine Sebep Olan İşletmeler Denetlendi

Van'da, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler denetlendi. Van Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Gölü Liman Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, tekne turu düzenleyen işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler hakkında cezai işlem yapıldı.

Van'da, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler denetlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Gölü Liman Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, tekne turu düzenleyen işletmelere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler hakkında cezai işlem yapıldı.