Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü
Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklar için ailelerin başlattığı evlat nöbeti eylemleri devam ediyor. Aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

"Evlat nöbeti"ni sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu."

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocukları için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

Eyleme devam edeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 'Yeter' diyoruz, bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Kardeşlik olsun, anneler ve babalar ağlamasın. Dağdaki çocukların teslim olmasını istiyoruz. Devlet onlara kucak açmış. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
