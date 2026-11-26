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Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Çocuk Hakları: Hak, Sorumluluk ve Kültürel Hafıza" temalı panel, Vali Yardımcısı Fidan Bozkır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çocuk haklarının hukuk, eğitim, toplumsal sorumluluk, tarih ve kültür boyutlarıyla değerlendirildiği panelde, yerel kültür, toplumsal hafıza, aile ilişkileri ve eğitim hayatının çocuk haklarıyla ilişkisi üzerinde duruldu.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Barosu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl Çocuk Hakları Komitesinin paydaş olduğu programda, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Panel oturumlarında çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması, hak arama yolları, hak temelli eğitim, çocuk dostu kent uygulamaları, iş dünyasının toplumsal sorumlulukları ve çocuk işçiliğinin önlenmesi konuları ele alındı.

Çocukların da görüş ve önerileriyle aktif katılım sağladığı programda, katılımcılar sorularını doğrudan kurum temsilcilerine yöneltti.

Program, çocuk bildirgesinin sunulması ve çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ortak eylem çağrısının paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA