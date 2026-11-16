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Van'da diş hekimine verilen uyarma cezası mahkeme kararıyla iptal edildi

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Van'da diş hekimine verilen uyarma cezası mahkeme kararıyla iptal edildi
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Hekim Birliği Sendikası, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimine verilen uyarma cezasının Van 2. İdare Mahkemesince iptal edildiğini duyurdu. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Van Valiliğinin istinaf başvurusunu reddetti.

(VAN) - Hekim Birliği Sendikası, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan üyesi bir diş hekimine, 8 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen sendikal iş bırakma eylemine katılması nedeniyle verilen disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan Hekim Birliği Sendikası üyesi diş hekimine, 8 Ocak 2025 tarihindeki sendikal iş bırakma eylemine katılması nedeniyle verilen uyarma cezasına ilişkin işlem, Van 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Önceden duyurulan eyleme ilişkin idare tarafından kamu düzeni, genel sağlık veya başkalarının haklarının korunması gerekçesiyle herhangi bir itirazda bulunulmadığına dikkat çekildi. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Van Valiliğinin istinaf başvurusunu reddederek hekim lehine verilen kararı hukuka uygun buldu. Karar, 1 Ekim 2026 tarihinde kesinleşti."

Kaynak: ANKA
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