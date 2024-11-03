Üye Girişi
Haberler

Van'da Çocuklardan Filistin İçin Kermes

Van'da Çocuklardan Filistin İçin Kermes
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, aileleriyle birlikte Filistin yararına kermes düzenledi. Kermesten elde edilecek gelir, Filistin halkına ulaştırılacak.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, ailelerinin desteğiyle Filistin yararına kermes düzenledi.

Hatuniye Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kermeste çocuklar, ailelerinin yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin, Filistin halkına ulaştırılacağı bildirildi.

Kermese katılan Fatma Şık, çocuklara yardımlaşma duygusunu aşılamak istediklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirten Şık, "Çocuklarımızla kermes düzenledik. Herkes canla başla çalışıyor. Kermesten elde edeceğimiz kazancı mazlum Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Ailesiyle kermese gelen 5 yaşındaki Zeynep Kaplan ise "Kermese getirdiğim mısır ve meyve sularını sattım. Kazandığım parayı Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğim." dedi

11 Yaşındaki Elif Açıkkol da evinde hazırladığı pastaları satışa sunduğunu, elde ettiği geliri Filistin'e bağışladığını söyledi.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.