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Van'da Çocuk İhmali ve İstismarı Semineri Düzenlendi

Van'da Çocuk İhmali ve İstismarı Semineri Düzenlendi
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Van'ın Çaldıran ilçesinde kamu kurumları çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde çocuk ihmali, istismarı kavramları ve bu durumların yaratabileceği riskler ele alındı. Katılımcılara cinsel istismar ile mücadele ve adli süreç hakkında bilgi verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminerde ihmal, istismar kavramları ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği riskler ele alındı.

Katılımcılara, çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismarla mücadele konularında bilgiler aktarıldı.

Seminerde, cinsel istismar durumunda herhangi bir şikayet beklenmeden adli sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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