AFAD çığda hayat kurtaracak ekipler yetiştiriyor

Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) görev yapan eğitmenler, çığda hayat kurtaracak ekipler yetiştiriyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte, çığın yeni acılara yol açmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler bu yıl da devam ediyor.

Olası bir durumda arama kurtarma çalışmalarına hızlı ve etkin katılmak için Hakkari, Ağrı, Siirt, Muş, Bingöl, Iğdır, Şırnak, Batman ve Bitlis'ten gelen 30 AFAD çalışanına ilk etapta teorik eğitim verildi.

AFAD İl Müdürlüğünün yerleşkesindeki eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolunda 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen personel, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Kar altında kalan canlıları tespit eden "yaşam sinyali cihazı" ve diğer teknolojik ekipmanların doğru kullanımını da öğrenen ekipler, bölgelerinde çığ meydana gelmesi halinde hayat kurtaracak.

"Sadece Van'da 1000'e yakın çığ parkuru var"

Çığda arama kurtarma eğitmeni Rıdvan Birik, AA muhabirine, 6 hafta sürecek eğitimlere birçok ilden arama kurtarma personelinin dahil olacağını söyledi.

Her hafta 30 kişinin eğitimde yer alacağını belirten Birik, şunları kaydetti:

"Hem kış kampçılığı hem de çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Arkadaşlarım önce teorik olarak bilgi alıyorlar. Ardından arazide kış şartlarında hayatta kalma, çadır kurma, kar mağarası yapma eğitimleri aldıktan sonra çığ eğitimine başlıyoruz. Çığ eğitimine başlamadan rasat alma, tehlikeli alanda yürüyüş, yürüyüş teknikleri, düşme teknikleri, çığ parkurlarında kazazede arama, yaşam sinyal cihazı ve sondalama ile arama, köpekli arama gibi çığda arama kurtarmayı gösteriyoruz."

Eğitimlerin olası çığ halinde hayat kurtaracağını ifade eden Birik, "Doğu Anadolu Bölgesi engebeli bir arazi ve çığ parkurunun fazla olduğu bir alan. Sadece Van'da 1000'e yakın çığ parkuru var. Eğitimlerimizin amacı çığa yakalanmamak ve doğru müdahaleyle çığa müdahale etmek." dedi.

"Her şeyi en ince detayına kadar gösteriyorlar"

Ağrı'dan gelen AFAD çalışanı İbrahim Topak da "İlk başta teorik eğitim aldık. Sahada da eğitmenlerimiz aracılığıyla ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz ve arama kurtarmada nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Eğitimler çok verimli geçiyor. Her şeyi en ince detayına kadar gösteriyorlar." dedi.

Siirt'ten gelen Furkan Lale de "Kar profilinin en zeminine kadar iniyoruz. Zemin yapısını öğreniyoruz. Kaç katman olduğunu bize gösteriyorlar. Hangi katmanda kristalleşme, hangi katmanda çığ riski olduğunu gösterdiler. Zor şartlar altında ve yüksek rakımda bu görevi icra etmeye çalışıyoruz. Eğitim sayesinde çığ görevlerine daha iyi hazırlanıyoruz." diye konuştu.