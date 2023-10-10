Van'da bitkin halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde arazide bitkin halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı.

Başkale'nin Çamlık mevkiinde Cahit Durmaz isimli vatandaş tarafından bitkin halde bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun tedavisi için YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğünü ifade eden Durmaz, "Köye giderken yol kenarında gördüm. Yorgun ve bitkin haldeydi. 4 gündür ben bakıyorum. Ekiplere haber verdik. Gelen ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.