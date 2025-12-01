Haberler

Van'da Baraja Düşen Otomobil Vinçle Çıkarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na düşen otomobil, yapılan çalışmalar sonucu vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayda üç kişi hayatını kaybetmişti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün kontrolden çıkarak baraja düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Van-Hakkari kara yolunda dün kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na düşen otomobilin çıkarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine getirilen vinçten sarkıtılan halatlar, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından barajdaki otomobile bağlandı.

Daha sonra vinç yardımıyla çekilerek sudan çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Semih Gümüşbaş da olay yerine gelerek otomobilin çıkarılması çalışmalarını inceledi.

Olay

Van-Hakkari kara yolunda dün kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düşmüş, kazada otomobilde bulunan Rojhat Durğun, Cihat Durna ve Furkan Berat Özdemir hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
