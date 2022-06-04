Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması yapıldı - Haberler

VAN balını tanıtmak amacıyla Van Arıcılar Birliği tarafından 'Bal Yuvarlama' yarışması düzenlendi. Etkinlikte yarışmacılar, dik yamaçtan bırakılan bal kutusunu yakalamak için mücadele etti. Kazanan yarışmacı ise altınla ödüllendirildi.

Van Arıcılar Birliği tarafından 'Bal Yuvarlama' yarışmasının 2'ncisi düzenlendi. Etkinlik öncesi katılımcılar şarkı söyleyip halay çekti. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş mevkisindeki yarışmaya 15 kişi ile arıcılar katıldı. Yarışmacılar, İngiltere Cooper's Hill'de düzenlenen peynir yuvarlama festivalinde olduğu gibi, dik yamaçtan bırakılan bal kutusunu yakalamak için mücadele verdi. Yarışma sırasında bazı yarışmacılar hızlarını alamayarak takla attı. Etkinlikte Fatih Güleç 1'inci oldu. Çarşıda gezerken böyle bir yarışmanın olduğunu öğrenip katıldığını söyleyen Fatih Güleç, "Kazanacağımı hissettim ve yarışmaya katıldım. Çok mutlu oldum. Çok zordu yarışma. Ama kazandım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Güleç'e çeyrek altın ve saat hediye edildi.