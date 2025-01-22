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Van'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi 25 Ocak'ta Yapılacak

Van'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi 25 Ocak'ta Yapılacak
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AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Van'da yapılacak 8. Olağan İl Kongresi için basın toplantısı düzenledi. Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Güray, kongre ortamının buruk olacağını belirtti ve aday olmayacağını açıkladı.

Van'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşları kongreye davet etti.

Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Güray, "Elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. 8. Olağan İl Kongremizi de bu sebepten dolayı buruk bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu tarihi günde hemşerilerimizle bir arada olmak bizleri mutlu edecek. Bir kez daha Bolu'da yaşanan üzücü olay nedeniyle derin üzüntülerimi ifade ederken, kongremizin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Kongrede aday olmayacağını açıklayan Güray, şunları kaydetti:

"Partimizin çeşitli kademelerinde yıllardır görev yapmış bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak, 8 Mart 2023'te Teşkilat Başkanlığımızın önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle il başkanı olarak görevlendirilmiştim. Görev sürem boyunca iki çetin ve zorlu seçimi geride bıraktık. Bu süreçte güzel dostluklar ve anılar biriktirdik. Daha önce de ifade ettiğim gibi, kongrede aday olmayacağımı huzurlarınızda bir kez daha açıklıyorum. Yeni yönetim ve başkan arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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