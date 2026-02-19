Haberler

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de kızı Şeyma Sancar'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, 14 yıldır evladından ayrı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasret ve özlemle Şeyma'mı bekliyorum. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Gel, kaldığın yerden hayatınıza devam edin. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Orada yaşam yok, sizi kandırıyorlar. Özgürlük varsa Türkiye'de var. Şeyma kızım, burada hasret ve özlemle seni bekliyorum. Artık yeter, dayanamıyorum. Yıllardır peşindeyim, peşini bırakmayacağım."

Baba Fevzi Yağmur ise 5 yıl önce oğlu için eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlum, 10 sene daha geçse peşini bırakmayacağım. Beni görüyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı