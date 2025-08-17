Van'da AFAD Gönüllü Buluşması Düzenlendi

Van'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Tuşba ilçesindeki AFAD yerleşkesinde gerçekleştirilen programa katılan gönüllüler, bilgilendirme toplantısına ve yapılan etkinliklere katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Cemal Kurban gazetecilere, Van'da 9 bine yakın AFAD gönüllüsünün yanı sıra 1087 Destek AFAD gönüllüsünün bulunduğunu söyledi.

Kurban, Destek AFAD gönüllülerinden Karadeniz Bölgesi'ndeki sel afeti olmak üzere ülkede meydana gelen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler, Van'da 2011'de meydana gelen depremin ardından iyileştirme sürecinde çok büyük destekler aldıklarını belirtti.

Gönüllerin kurumlarına verdiği desteği önemsediklerini kaydeden Kurban, "Arkadaşlarımızın eğitimlerini de sürekli olarak güncellemekteyiz. Bugünkü program dahilinde kule tırmanışı, voleybol ve bilgi yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Amacımız personelimizle gönüllülerimiz arasındaki kaynaşmayı sağlamak." diye konuştu.

Gönüllülerden Özlem Elife Taşkın ise "13 yıl önce AFAD gönüllü ailesine katıldım. Afet anında yardım eli beklemek yerine o yardım elini uzatan ben olmak istedim. AFAD gönüllü sistemine katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Destek AFAD gönüllüsü olduğunu dile getiren Bülent Karatekin de "Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra destek AFAD gönüllüsü olarak faaliyetlerimize devam ettik. Bugün de AFAD'ın yerleşkesinde düzenlenen destek gönüllüleri buluşmasına katıldık. Burada çok güzel işler yapılıyor." ifadelerini kullandı.