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Van'da 95 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Van'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Politika Güncel Haberler

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