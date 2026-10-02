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Van'da 8 gölette balık stokları yaklaşık 700 bin sazan yavrusuyla desteklendi

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Van'da 8 gölette balık stokları yaklaşık 700 bin sazan yavrusuyla desteklendi
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Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bıraktı. İl Müdürü Şişman, son 9 yılda 5,5 milyon yavrunun bırakıldığını, amacın su kaynaklarını verimli değerlendirmek olduğunu söyledi.

Van'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarında nesli tehlike altında bulunan ve baskı gören türlerin desteklenmesi, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve bilimsel temele dayalı balıklandırma yöntemlerinin uygulanması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında kentteki çalışmalar sürdürülüyor.

Proje kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen sazan yavruları, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki uygun su kaynaklarına bırakıldı.

Çaldıran, İpekyolu, Saray ve Özalp ilçelerindeki 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kentteki su kaynaklarının ekonomik ve ekolojik açıdan verimli değerlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Balıklandırma çalışmalarının su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi ve su ürünleri potansiyelinin artırılması açısından önem taşıdığını belirten Şişman, şunları kaydetti:

"İlimizin zengin su kaynaklarını, hem bölgesel ekonomimizi canlandırmak hem de ekolojik dengeyi korumak amacıyla en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, ilimizdeki su ürünleri faaliyetlerimizi yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç temel başlık altında yürütüyoruz. Bu yıl yürütülen balıklandırma çalışmalarının yanı sıra son 9 yılda farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı."

Kaynak: AA
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