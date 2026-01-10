Van'da 24 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 24 kilogram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Van'ın Başkale ilçesinde bir adreste 24 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Nenehatun mezrasında bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 24 kilogram eroin ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel