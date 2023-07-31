Van'da 2 Ton Esrar Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 2 ton 90 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.