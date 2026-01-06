Haberler

Van'da bir araçta 153 sentetik hap ele geçirildi

Van'da bir araçta 153 sentetik hap ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 153 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 153 sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçek Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Kontrollerde 153 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D. hakkında adli işlem yapıldı.

