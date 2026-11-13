Van Çaldıran'da gece sıcaklık -10,7'ye düşünce sis ve kırağı etkili oldu

Van Çaldıran'da gece sıcaklık -10,7'ye düşünce sis ve kırağı etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'ın Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 dereceye düşerken sabah sis etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler kontrollü ilerledi; bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10,7 dereceye düşmesiyle soğuk hava ve sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.
Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Sisle kaplanan ilçe dronla görüntülendi.
Kaynak: AA