Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 50 yolun açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçe, karla beyaza büründü.

İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan karın ardından kent merkezi beyaza büründü.

Karayolları ve Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Muş

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hakkari

Hakkari'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi mevkisinde Hakkari-Van kara yolunda çökme oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Ekipleri, yolda önlem alarak çalışma başlattı.

Sağanağın yerini kara bıraktığı kent, beyaza büründü.