Van, Bitlis ve Muş'ta 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Muş'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediyeler ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta kardan dolayı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürüttü.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda ve Hasköy-Mutki yolunda mahsur kalan iki araçtaki kişileri kurtardı.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışından dolayı 31 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıkların meydana geldiğini belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda genişletme çalışması yaptı.

Adilcevaz ilçesinde karla mücadele ekipleri, Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan ve ulaşımın sağlanamadığı Kışkılı Mahallesi yolunu zorlu çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
