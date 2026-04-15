Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalar başlatırken, çeşitli yerlerde karla mücadele faaliyetleri sürdürülüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 13 mahalle ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 40 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Kent genelinde kar nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kesintisiz ulaşımın sağlanması için kapalı 2 köy yolunda karla mücadele çalışması sürdürüldüğünü belirtti.

Karayolları ve belediye ekipleri de bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yaptı.

Muş ve Hakkari

Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 55 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığını söyledi.

Kardan kapanan 55 köy yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, açtıkları yollarda genişletme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Hakkari'de de ulaşıma kapanan 2 yerleşim yerinin yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
