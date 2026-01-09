Haberler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Kara, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Kara, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen Kara, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde ise Taurat Hossain'in "Kaos" karesini tercih etti.

Kara, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları değerlendiren Kara, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
