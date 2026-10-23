Van Atatürk Anadolu Lisesi depremler sonrası 670 öğrenciyle eğitim sürdürüyor

Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Van Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak bugüne uzanan asırlık eğitim hizmetini Van depremlerinden sonra yeni binasında sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 1926 yılında Van Ortaokulu olarak açılan ve 1938'de liseye dönüştürülen İpekyolu ilçesindeki Van Atatürk Anadolu Lisesinin tarihi ele alındı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kentteki eğitim hayatının önemli kurumlarından biri olan okul, yıllar içinde farklı kuşaklardan öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu.

Yıllarca öğrencilerin koridorlarında dolaştığı, sıralarını eskittiği okulun binası, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gördü. Bu nedenle 2 yıl boyunca başka bir binaya taşınan okul, yeni binanın tamamlanmasıyla aynı yerinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak varlığını koruyan okulda, geçmişten bugüne yaşanan değişimin görünür kılınması amacıyla 2018'de "İl Eğitim Tarihi Müzesi" kuruldu.

Geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı müze, hem öğrencileri hem de okulu ziyaret eden velileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan eğitim yolculuğunda milletvekili, milli eğitim müdürü, doktor, iş insanı ve bürokrat olarak görev yapan çok sayıda kişinin mezun olduğu okul, 30 derslikte 52 öğretmen ve 670 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

"Eski mezunlarımız okulumuzu ziyaret ederek anılarını tazeliyorlar"

Mezun olduğu Atatürk Anadolu Lisesinde müdürlük yapan Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine, okulun tarihinin Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzandığını söyledi.

Okulun 2011 yılındaki depreme kadar da taş binada hizmet verdiğini dile getiren Sarıkaya, "2011'de yaşadığımız depremden dolayı okulumuz ağır hasar alarak yıkıldı, yerine yeni bir okul inşa edildi." ifadesini kullandı.

Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olduklarını belirten Sarıkaya, "Okulumuzda 2018'de İl Eğitim Tarihi Müzesi kuruldu. Bizim gibi çok eski olan okullardan da faydalanarak kullanılan materyaller, dokümanlar, kütükler toparlanıp derlendi ve burada sergilendi. Müze sayesinde öğrencilerimize eskiden hangi şartlarda ve ne tür eğitimler verildiğini gösterebiliyoruz. Eski mezunlarımız da okulumuzu ziyaret ederek anılarını tazeliyorlar. Çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Lisenin kentte önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Van Atatürk Anadolu Lisesi, kurulduğu günden itibaren çok ciddi manada eğitim öğretimde güzel örnekler sunmuştur. Çok iyi idareciler, sanatçılar ve çeşitli yerlerde görev yapan arkadaşlar mezun etmiştir. Ben de bu okulun mezunu olmam hasebiyle okula olan sevgimiz bir farklıdır." dedi.

Öğrencilik yıllarının geçtiği Atatürk Anadolu Lisesinde müdürlük yapmanın gururunu yaşadığını belirten Sarıkaya, şunları ifade etti:

"Atatürk Anadolu Lisesinin kültürel yapısı var. Ben 1989'da mezun oldum. O dönemle şimdiki dönem arasında büyük farklılık var. Öğrenciler okulda ne kadar başarılı bir grafik çizerse veliler o kadar mutlu oluyordu. Şimdi o öğrenciler veli oldu. Bu kez çocuklarını buraya getirmeye çalışıyorlar. Okulun koridorlarında dolaşırken, sıralarında otururken, öğrencilerle konuşurken o eski günlerimi yad ediyorum ve daha çok gururlanıyorum."

"Mesleki açıdan iyi yerlere gelenlerin çoğu bu okuldan geçmiş"

Okulda 28 yıldır felsefe grubu öğretmeni olarak görev yapan Burhan Yarcel de "Van Atatürk Anadolu Lisesi, kentin bütün kültürel kodlarını bünyesinde barındıran bir okul. Van'da mesleki açıdan çok iyi yerlere gelenlerin çoğunun eğitim hayatı bu okuldan geçmiş. Okul iklimi, ilin eğitim anlamındaki insanlarına katkısı açısından düşündüğümüz zaman tarihsel bir yere sahip. Böyle bir okulda çalıştığım için kendimi şanslı görüyorum." dedi.

Kaynak: AA