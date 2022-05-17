Van'a atanan Tokat Valisi Balcı, gazetecilerle vedalaştı - Haberler

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Van'a atanan Tokat Valisi Balcı, gazetecilerle vedalaştı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Van'a atanan Tokat Valisi Balcı, gazetecilerle vedalaştı

Valiler Kararnamesi ile Van'a atanan Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla vedalaştı.

TOKAT (AA) - Valiler Kararnamesi ile Van'a atanan Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla vedalaştı.

Valilik toplantı salonunda kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Balcı, Tokat'ta görev yapan gazetecilerle uyumlu şekilde çalıştıklarını söyledi.

Tokat'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Balcı, "Tokat'ta güzel işler yapıldı. Bunlara Ozan Balcı'nın değil, Tokatlıların yaptığı işler olarak bakıyorum. 3,5 yılda birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bazıları örnek proje oldu. Bunlar benden sonra da devam edecek. Gelen Valimizi de tanıyorum, bu projeleri devam ettirir. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Valiler Kararnamesi, Balcı, Tokat, Van, Güncel, Haberler

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