Haberler

Valiye Sosyal Medyadan Hakaret Eden Şahıs Antalya'da Gözaltına Alındı

Valiye Sosyal Medyadan Hakaret Eden Şahıs Antalya'da Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen S.Ç., tatil için gittiği Antalya’da yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a getirildi.

AFYONKARAHİSAR Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret ettiği belirtilen S.Ç. (50), Antalya'da tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '@FoReVeR1903_' kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından, 'Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı' başlıklı haberi alıntılayarak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi. S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.