Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valisi Kadir Ekinci Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken yerine İzmir Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta atandı.

Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, Bingöl Valisi Kadir Ekinci Mülkiye Başmüfettişliğine getirilirken yerine İzmir Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Kararnameye göre, Kararnameye göre, Bingöl Valisi Kadir Ekinci Mülkiye Başmüfettişliğine getirilirken yerine İzmir Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta atandı. - BİNGÖL