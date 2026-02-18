Bakan Kurum, Valiler Buluşmasına Katıldı... Kurum: "Deprem Bölgesi Olmak Üzere Şehirlerimizin Geleceği İçin Yürüttüğümüz Çalışmaları İstişare Ettik"

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na katıldı. Kurum, "Deprem bölgesi olmak üzere şehirlerimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Ülkemizin her bir köşesinde valilerimiz ile yapacağımız iş birliğinin vatandaşlarımızın refahı için atılacak adımlara önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

