Bakan Kurum, Valiler Buluşmasına Katıldı... Kurum: "Deprem Bölgesi Olmak Üzere Şehirlerimizin Geleceği İçin Yürüttüğümüz Çalışmaları İstişare Ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Valiler Buluşması'nda, deprem bölgesi ve şehirlerin geleceği için yürütülen projeleri istişare etti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na katıldı. Kurum, "Deprem bölgesi olmak üzere şehirlerimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Ülkemizin her bir köşesinde valilerimiz ile yapacağımız iş birliğinin vatandaşlarımızın refahı için atılacak adımlara önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'nda, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile 81 ilimizin değerli valileriyle bir araya geldik. Deprem bölgesi olmak üzere şehirlerimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Ülkemizin her bir köşesinde valilerimiz ile yapacağımız iş birliğinin vatandaşlarımızın refahı için atılacak adımlara önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
