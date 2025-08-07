Vali Uğur Turan, Jandarma Komutanı Akyüz'ü Makamında Kabul Edildi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul ederek başarılar diledi. Ayrıca AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Üsküp beldesinde vatandaşlarla buluşarak esnafları ziyaret etti ve talepleri dinledi.
Vali Uğur Turan, Kırklareli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul etti.
Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına atanan Akyüz'e görevinde başarılar diledi.
Akyüz'de Vali Turan'a teşekkür etti.
Ak Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, vatandaşlarla buluştu
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Üsküp beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sarıçam, beldedeki esnafları ziyaret edip sohbet etti.
Ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluşan Sarıçam, istekleri dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel