Vali Uğur Turan, Jandarma Komutanı Akyüz'ü Makamında Kabul Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul ederek başarılar diledi. Ayrıca AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Üsküp beldesinde vatandaşlarla buluşarak esnafları ziyaret etti ve talepleri dinledi.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul etti.

Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına atanan Akyüz'e görevinde başarılar diledi.

Akyüz'de Vali Turan'a teşekkür etti.

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Üsküp beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıçam, beldedeki esnafları ziyaret edip sohbet etti.

Ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluşan Sarıçam, istekleri dinledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.